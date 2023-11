Cohésion nationale : à Saint-Louis, le Colonel Thiendella Fall souligne "le rôle prépondérant" de l’armée

La journée nationale des forces armées a été célébrée par une prise d’armes, mardi, sur la place Baya NDAR. Les différentes composantes des forces de défense et de sécurité ont pris part à cette communion portée sur le thème ‘’les Forces Armées au cœur de la cohésion sociale’’.



Le Colonel Thiendella Fall, Commandant de la zone nord, a souligné le rôle prépondérant de l’armée dans le renforcement de la cohésion nationale, en appelant à vivifier d'avantage le concept armée-nation.



« En prélude à l’événement, nous avons organisé des activités de reboisement et des actions civiques à laquelle les populations ont participé, en parfaite communion avec son armée », s'est réjoui le Comzone.



« Cette journée offre une opportunité à l’armée de montrer ses capacités, sa dextérité et tout ce qui fait d’une armée sénégalaise, une armée de fierté », a laissé entendre le Gouverneur de Saint-Louis qui présidait la cérémonie.



« Aujourd’hui, le Sénégal comme beaucoup de pays fait face à des menaces diffuses, multiples et insidieuses », a rappelé Alioune Badara Samb qui insiste sur le devoir de chaque entité de la Nation d’œuvrer à préserver la sacralité de la concorde nationale.