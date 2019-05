Concours Reine des Grandes Écoles : Ndèye Marie "perd à cause de son voile"

J'ai partagé mes joies, mes peines, mes réussites et mes échecs au fil des années



Je m'étais lancée ce défi de faire valoir constamment le leadership en tant que femme, en tant que fille. Et hier, pour la première fois de ma courte vie , j'ai compris la définition même du mot "obscurantisme".



J'ai visité le pays de Donald Trump, voile sur la tête, de la Californie à Washington DC, participé à des panels internationaux, interagi avec des gens de cultures, de religions différentes, d'opinions différente , musulmans, chrétiens, juifs ou même parfois athées jamais au grand jamais il n'a été question de notre apparence ou de notre apparat, ou encore moins de notre religion. De la Kipa au voile, peu importe, il a toujours été question d'idées, d'échanges et de leadership.



Hier, alors que le verdict était donné dans la joie et la bonne humeur, alors que je célébrais comme toutes les autres candidates, le sacre d'une camarade, ma petite sœur tombait des nues. Elle que j'avais laissée dans les coulisses, entendait, dans mon propre pays, terre de mes ancêtres, pays que je porte dans mon cœur, dans ma chair : "la voilée, de toute manière, elle est éliminée d'office".



C'est en sortant de scène, sourire aux lèvres que mon cœur s'est arrêté… arrêté tout simplement quand j'ai dû relever ma petite sœur, moi son aînée car elle avait été anéantie par ce choc d'intolérance.



Je suis voilée et elle ne l'est pas, elle ma sœur car chez nous la tolérance est la règle.



Je me plais à dire que je suis Marie et quand l'on me demande pourquoi, je me plais à répondre que Dieu, lui-même, à célébrer la tolérance en dédiant l'unique sourate, parlant d'une femme, à la Vierge Marie dans le Coran (sourate 19).



Hier, alors que les projecteurs étaient braqués sur moi, alors que mon cœur battait la chamade, alors que mon âme célébrait, alors que mon cerveau pensait au leadership féminin, à la célébration de la femme dans sa grandeur, je me rendais compte que RGE (Reine des Grandes Ecoles) n'était pas un concours de leadership mais un concours de Miss.



Je me rendais compte que les critères étaient faux. Je ne pouvais garder un silence complice face à cette mascarade".



Ndèye Marie Aida Ndiéguène