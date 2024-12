Conseil des ministres : la suppression du Cese actée

Le gouvernement a adopté ce mercredi 11 décembre 2024 en Conseil des ministres deux projets de loi. Ainsi, l'abrogation du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et de Haut Conseil des Collectivités territoriales a été actée.



• Le Projet de loi portant l'abrogation de la loi organique n° 2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil Économique, Social et Environnemental et la loi organique n° 2016-24 du 14 juillet 2016 relative à l’organisation et au fonctionnement du Haut Conseil des Collectivités territoriales ;



• Le Projet de loi portant la révision de la Constitution



Pour rappel, les députés sénégalais réunis lundi 2 septembre 2024, en séance plénière, à la demande de l'exécutif, ont rejeté à la majorité le projet de loi qui visait à supprimer le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT).



La coalition de l’opposition Benoo Bokk Yakaar qui est majoritaire à l’Assemblée nationale a rejeté le projet de loi avec 83 députés contre et 80 pour.