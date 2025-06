Conseil des ministres : le Président demande l’actualisation des programmes d’aménagement de nouvelles zones touristiques

L’urgence de la tenue d’une réunion interministérielle consacrée au tourisme a été soulignée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 11 juin 2025.



Conscient que le tourisme demeure un secteur moteur de la relance économique et de la création d’emplois dans les sites et zones dédiés, le Chef de l’État a instruit le ministre en charge du secteur d’actualiser les programmes d’aménagement des nouvelles zones touristiques. Cette démarche vise à impulser une nouvelle dynamique dans le secteur, avec la participation active des professionnels, des investisseurs et de l’ensemble des parties prenantes.



« La tenue de la réunion interministérielle sur le tourisme vise à asseoir la mise en œuvre maîtrisée de l’agenda de développement du secteur touristique », a-t-il rappelé.



B.D/M.S