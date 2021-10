Consommer Local : A Gandiol, une formation lancée au profit des Femmes de Moumbaye – vidéo

La Conseillère Spéciale du Président de la République M. Macky Sall, chargée des personnes vulnérables a présidé jeudi le lancement officiel d’une formation en confection de savon et gel de douche pour les regroupements de femmes du village de Moumbaye (Commune de Ndiébène Gandiol). Au terme des sessions, elles seront initiées au plaidoyer auprès de la presse pour vulgariser les bienfaits du consommer local. « Le femmes occupent une part importance dans la politique de relance de l’économie lancée le président Macky SALL dans le contexte de Covid-19 », a déclaré Mme Aissatou Cisse BENHASSAN, en marge de la cérémonie. « Cette formation vise à vous autonomiser et à booster votre pouvoir économique en vous permettant de développer diverses activités génératrices de revenues », a-t-elle ajouté. « Au terme, vous serez constituées en groupements et des démarches seront entreprises pour l’obtention de financement de la DER », a renseigné Mamadou Lamine DIOP, candidat à la Mairie de Gandiol. Il s’est offusqué par ailleurs de la privation d’eau potable dont souffre Moumbaye « pour des raisons politique » en promettant d’y remédier. Le jeune leader politique annonce la construction dans cette localité d’une nouvelle salle de classe et d’un espace de stockage du savon produit.