Construction d’un terminal de stockage de gaz et pétrole à Bargny : La Boad décaisse 32 milliards de Fcfa

Le Conseil d'Administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) s'est réuni ce 27 juin sous format hybride pour sa 142ème session ordinaire.



Après avoir approuvé le procès-verbal de la 141ème réunion, tenue le 25 mars 2024 à Dakar sous format hybride, le Conseil a porté un avis favorable sur l'état de recouvrement des créances sur prêts de l’institution au 31 mai 2024. Par ailleurs, les administrateurs ont approuvé neuf nouvelles opérations pour un montant global de 162,339 milliards Fcfa, portant à 8 723,7 milliards Fcfa le total des engagements de la Boad à date (toutes opérations confondues), depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976.





Concernant le Sénégal, la Boad a approuvé un financement de 7 milliards de Fcfa pour la construction d'un terminal de stockage et d'emplissage de Gaz et de pétrole liquéfié (gpl) dans le port de Bargny-Sendou par la société Terangaz Sa. Cet Ouvrage contribuera au renforcement des capacités de stockage et à l'amélioration de l'accès au gaz butane aux ménages, au Sénégal et dans la sous-région par la mise en place d'une capacité de stockage additionnelle d'environ 13 000 m3 (7000T) et une capacité d'emplissage additionnelle de 150000 T de gaz par an. Le projet devrait aussi générer 400 emplois en plus de protéger le couvert végétal, le gaz se substituant au charbon de bois et au bois de chauffe, rapporte le journal Libération paru ce lundi.





Dans la foulée, la Boad a annoncé une enveloppe de 25 milliards de Fcfa pour la Phase 2 du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (Provale- CV2).





Le projet, pour contribuer à une croissance économique inclusive et durable de la zone, axera son action sur la restauration de la fertilité des sols, l'accroissement des productions agricoles, animales et aquacoles, ainsi que les revenus des bénéficiaires. 33 000 emplois indirects et 17 000 emplo directs sont attendus dont 6% de femmes et 30% de jeunes.