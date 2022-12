Construction des logements définitifs du SERRP : les entreprises installées. Les travaux de viabilisation lancés - photos

En marge d’une mission de supervision du projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) tenue du 19 au 24 novembre 2022, l'Agence de Développement Municipal - ADM Sénégal (ADM) et la Banque mondiale ont effectué une visite de terrain, à Diougop (commune de Gandon). Cette prospection a permis à la délégation de constater l’état d’avancement des travaux de viabilisation du site (réseau de drainage des eaux pluviales et station de pompage de Diougop) et l’effectivité de l’installation des entreprises qui devront construire les logements définitifs. Il faut rappeler que dans le cadre de SERRP, plus des 3.278 personnes sinistrées seront relogées sur le site de Djougop. Le projet vise à améliorer les conditions de vie de ces 15.081 personnes à travers leur réinstallation sur un site aménagé et dans des logements appropriés. Il prévoit, à terme de réaliser près de 530 logements et de restaurer les moyens de subsistance des populations déplacées.