Construction du Ter : Des tonnes de fer volées au Port de Dakar

Plusieurs tonnes de fer 12 destinées au Train express régional (Ter) ont été dérobées dans l'enceinte même du Port de Dakar. Si le cerveau de ce vol (un commerçant très connu du nom de Demba Ndiaye) est en fuite, Libération nous apprend que deux de ses acolytes (Serigne Diagne et Ousseynou Thiam) sont alpagués par la Brigade de recherches et sont sur le coup d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar pour "soustraction de deniers publics et recel de deniers publics".



Aux dernières nouvelles, Ousseynou Thiam a été inculpé hier par le Doyen des juges en charge de l'instruction, même s'il a plaidé, selon Libération, la bonne fois devant le magistrat instructeur en jurant qu'il ne savait pas la provenance du fer. Quant à Serigne Diagne, il devra faire face, ce jeudi matin, au magistrat à la faveur d'un retour de parquet. S'agissant de Demba Ndiaye, il est sur le coup d'un mandat d'arrêt requis par le parquet. Mais, d'aucuns se demandent si cette bande ne bénéficiait pas de complicités au Port. Surtout que cette affaire fait suite à un vol de boulons destinés au Ter.



SENEWEB