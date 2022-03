Contre offensive des Jambars : plusieurs rebelles tués, d'autres en fuite, des armes et des munitions de guerre saisies

L'état-major révèle qu'à la date du 22 mars 2022, les Armées ont totalement détruit ou occupé les bases rebelles de Bakingaye, Djilanfale, Guikess, Katama, Katinoro, Karounor, Tampindo/ Kanfounda et Younor. La perte d'un soldat est à déplorer et huit blessés légers ont été enregistrés.



La Division de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) indique que "durant cette opération, plusieurs rebelles ont été tués, dont certains dans leurs bunkers, et d'autres ont pris la fuite, abandonnant précipitamment une importante quantité d'armes et de munitions de guerre, des matériels divers et surtout des véhicules volés et gardés depuis plusieurs années".







Le Colonel Vasse et ses services précisent par ailleurs que "ces bandes criminelles en déroute seront traquées jusque dans leurs derniers retranchements, à l'intérieur du territoire national et partout ailleurs".







Car, souligne la Dirpa, "les Armées poursuivront à tout prix leurs opérations de sécurisation, avec la même détermination, conformément à leur mission régalienne de préservation de l'intégrité du territoire national. Elles rassurent les populations et savent pouvoir compter sur leur entière collaboration, pour dissuader toute forme d'exaction ou d'atteinte à la libre circulation des personnes et des biens".