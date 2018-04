Coopération décentralisée : Lille offre un camion nacelle et de 300 luminaires à la Commune de Saint-Louis

Les relations de coopération entre la ville de Lille (France) et la Commune de Saint- Louis de renforce sont au beau fixe. Celle-ci a gracieusement offert un camion nacelle et de 300 luminaires à sa sœur sénégalaise lancée dans une dynamique de renforcer son éclairage public.



Mansour FAYE qui présidait la cérémonie de réception de ces équipements a indiqué qu’ils permettront de densifier le réseau électrique de la ville. « Le défi de l’éclairage public est gagné », a soutenu le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement qui renseigne que l’outil de gestion sera géré à partir d’une plateforme mobile.



