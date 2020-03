Coronavirus : 100 cas en France, plus d'un millier en Italie, un décès aux Usa

Un total de 813 nouveaux cas de contamination au coronavirus a été enregistré samedi 29 février en Corée du Sud. Le pays dénombre 3 150 cas d’infection, c’est le deuxième pays le plus touché au monde par l’épidémie après la Chine continentale (79 000 cas). Les Etats-Unis ont enregistré samedi un premier décès lié au coronavirus.



En France, le nombre de cas confirmés depuis début janvier est passé à 100, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Un premier français, un homme de 60 ans, est mort après avoir été infecté par le coronavirus dans la nuit de mardi à mercredi à Paris. Un touriste chinois octogénaire était mort en France le 14 février.



Coronavirus: la France atteint les 100 cas



Cent personnes ont été atteintes par le nouveau coronavirus depuis la fin du mois de janvier, dont 86 sont actuellement hospitalisées, a annoncé samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.



Sur ces 100 cas, 12 personnes sont guéries, 2 sont mortes et 86 hospitalisées, dont 9 dans un état grave, a détaillé le numéro deux du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse.





Premier décès lié au coronavirus aux Etats-Unis



Une patiente est décédée dans l'Etat de Washington après avoir contracté le coronavirus, a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole du département de la santé de cet Etat, le premier décès lié à l'épidémie sur le territoire américain. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années qui vivait dans le comté de King, dans l'Etat de Washington,



Si les dernières estimations font état de moins de 100 cas répertoriés de malades du virus aux Etats-Unis, plusieurs patients diagnostiqués ces derniers jours n'avaient aucun lien connu avec un foyer de l'épidémie, ce qui laisse penser que la maladie se propage.



En Europe, l’Italie est le pays européen le plus touché, avec plus de 1 000 personnes contaminées, pour la plupart dans le nord du pays, et 29 morts.



L'Equateur annonce à son tour son premier cas de coronavirus



Après les Pays-Bas, le Bélarus, le Nigeria, et la Nouvelle-Zélande et le Qatar, c'est au tour de l'Equateur d'être touché par le coronavirus. La pays a annoncé son premier cas de nouveau coronavirus : une septuagénaire équatorienne qui revenait d'Espagne, ont indiqué samedi les autorités sanitaires. Elle a fait plusieurs malaises depuis son arrivée en Equateur et est sous surveillance à l'hôpital où «son état est jugé critique et son diagnostic réservé», a rapporté Julio Lopez, le vice-ministre de la prise en charge globale au ministère de la Santé.



Coronavirus en Italie : plus de 1 000 cas, 29 morts



L'Italie a dépassé le millier de cas de contamination au nouveau coronavirus et enregistré 29 morts, dont huit en 24 heures, dans trois régions du nord du pays, a annoncé la Protection civile samedi. Mais 52% des personnes testées positives au virus ne présentent pas ou peu de symptômes de cette pneumonie virale.



Le Qatar annonce un premier cas de coronavirus



Après les Pays-Bas, le Bélarus, le Nigeria, et la Nouvelle-Zélande, c'est au tour du Qatar d'être touché par le coronavirus. Le ministère de la Santé publique qatari a annoncé ce samedi un premier cas : un citoyen qatari de 36 ans revenant d'un séjour en Iran, pays lourdement frappé par la maladie.



Tous les pays du Golfe, à l'exception de l'Arabie saoudite, ont récemment annoncé des dizaines de cas de personnes infectées par le Covid-19, la plupart revenant de voyages en Iran, où l'épidémie a fait officiellement 43 morts.



Libération.fr