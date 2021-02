Coronavirus: 172 nouveaux cas positifs rapportés dont 16 communautaires à Saint-Louis

Le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale a rapporté ce lundi, un taux de positivité 8.90 % sur 1931 tests réalisés, soit 172 nouvelles contaminations en 24 heures.



Les 172 cas positifs sont répartis comme suit : 45 cas contacts suivis par les services sanitaires; aucun cas importé enregistré dans nos différentes portes d'entrée du pays et 127 cas issus de la transmission communautaire répartis dans les localités suivantes:



Saint-Louis (16), Mbour (11), Maristes (9), Tivaouane (8). Ouakam (6) Parcelles-Assainies (5), Diamniadio (4), Keur Mbaye FALL (4), Rufisque (4), Dakar-Plateau (4), Almadies (3), HLM Grand-Yoff (3), Touba (3), Kėgougou (3), Guédiawaye (2), Cité Tacko (2), Sangalkam (2), Liberté-2, Libertté- 6 (2), Zone de Captage (2), HLM (2), Fatick (2), Kolda (2). Popenguine (2), Thies (2), Médina (1), Fann-Résidence (1), Amitie-2 (1), Castors (1), Liberté-3 (1), Mermoz (1), Yoff (1), Ngor (1), Ouest-Foire (1), Sicap-Foire (1), HLM Grand Medine (1), Patte d'oie (1). Keur Mbaye Fall (1), Mbao (1), Thiaroye Azur (1). Dahra (1), Foundiougne (1), Louga (1), Médina Yoro Foula (1), Passy (1), Richard-Toll (1) et Thiadiaye (1).



Le directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye a également annoncé la guérison de 294 patients suivis par les services sanitaires. 56 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable.



A ce jour, 33.099 cas ont été déclarés positifs dont 27.428 guéris, 814 décédés, et 4.856 sous traitement.



Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.