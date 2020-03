Coronavirus au Sénégal : 5 nouveaux cas enregistrés

C'est ce qui ressort du rapport de l'Institut Pasteur de Dakar livré ce mercredi aux services du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Sur 27 tests réalisés, 5 sont revenus positifs dont 3 cas importés et 2 autres cas contacts.



Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui s'est adressé à la presse, n'a pas toutefois donné plus de détails sur l'identité ou l'adresse des personnes infectées.



Le bilan grimpe à 36 cas, dont 2 guéris.



