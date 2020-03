Coronavirus: l'armée russe dépêche une centaine de virologues en Italie

Les communiqués du ministère russe de la Défense ne cessent de tomber dans les boîtes mail des correspondants à Moscou. La Russie apporte son aide militaire à l'Italie pour lutter contre le coronavirus et le Kremlin veut le faire savoir.



L'aide a été acceptée tard dans la soirée de ce samedi 21 mars par l'Italie, lors d'une discussion téléphonique entre les ministres de la Défense des deux pays. La Russie va envoyer neuf avions et 100 militaires et spécialistes sur le sol italien. Le premier avion est attendu dans l'après-midi sur la base militaire de Pratica de Mare au sud de Rome.



La carte diplomatique du Kremlin



Le ministère de la Défense a communiqué sur les impressionnants CV des spécialistes envoyés dans la péninsule. Ils ont participé à l'élimination des pestes porcines en Afrique. Ils ont également travaillé à l'élaboration de vaccins contre Ebola et la peste. Aux cerveaux s'qjoutent du matériel médical, notamment des équipements permettant la désinfection des véhicules.



L'aide russe comme chinoise envers l'Italie n'ont rien d'anodines. En Russie, les autorités considèrent que la crise est sous contrôle, alors que les chiffres officiels sont remis en cause par de nombreux médecins. Mais face à une Europe en état d'urgence et à un Donald Trump qui peine à gérer la situation, le Kremlin joue une carte tout aussi diplomatique qu'humanitaire.

RFI