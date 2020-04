Coronavirus : le nombre de milliardaires dans le monde s'effondre

Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, a vu sa fortune investie dans Amazon se fondre, de 117 milliards de dollars entre le 6 et le 14 mars à 109 milliards, soit 8 milliards de dollars de moins en sept jours, d'après les chiffres en temps réel du magazine Forbes. La fortune de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, est, elle, passée en (...)

S'il n'est pas encore temps de faire les comptes face au caractère toujours incertain de la crise sanitaire, certains sont déjà assurés de perdre beaucoup. C'est notamment, et surtout, le cas des plus grandes fortunes mondiales.Les milliardaires, dont les fortunes sont investies dans les marchés actions, notamment dans les entreprises qu'ils dirigent ou dont ils sont les principaux actionnaires, sont ceux qui ont le plus perdu.Le classement des personnalités les plus riches du monde publié par Forbes le 7 avril et relayé ce mercredi par Les Échos en est le premier signe. Au moment où le magazine américain finalise son classement, le 18 mars, on compte 2 095 milliardaires sur la planète contre 2 321 le 6 mars dernier. En une douzaine de jours et alors que les mesures de confinement strictes n'étaient pas encore la norme, le classement a donc perdu 226 milliardaires, des chiffres qui ne devraient pas aller en s'améliorant.