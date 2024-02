Côte d’Ivoire-Nigeria : Le sacre improbable des Ivoiriens

Battue à deux reprises lors de la phase de poules avec à sa tête Jean-Louis Gasset, la Côte d’Ivoire a remporté trois semaines plus tard sa troisième CAN en battant le Nigéria en finale (2-1).



Miraculés du premier tour de cette CAN, les Éléphants du jeune Emerse Faé (40 ans) ont largement dominé leur adversaires qui a pourtant ouvert le score sur une tête imparable d'Ekong.



Après de multiples occasions, c'est le milieu ivoirien Kessié qui a égalisé sur corner, avant que Sébastien Haller ne délivre tout un peuple à dix minutes de la fin.