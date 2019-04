Coupe de France : Ismaila Sarr et Mbaye Niang sacrés devant le PSG

Rennes a remporté (6 tab 5, 2-2) face au PSG la finale de la Coupe de France, ce samedi.



Très vite menés 2-0, les Bretons ont réussi a recollé au score grâce à un contre son camp de Kimpembe (40e) et un but de Mexer (66e).



Les Sénégalais Mbaye Niang et Ismaila Sarr, qui ont joué tout le match, se sont montrés décisifs.



Le premier a marqué le premier penalty et le second a inscrit le dernier synonyme de victoire.



Les Rouge et Noir mettent ainsi fin à 48 ans d’existence sans remporter le moindre trophée. Ils disputeront la Ligue Europa la saison prochaine.



SENEWEB