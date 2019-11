Coupe du Sénégal : SLBC battu par la Ville de Dakar

Mais ce succès ne fut pas du tout facile, contrairement à ce l’on croyait. Les jeunes Saint Louisiennes, longtemps dominées, ont plongé les supporters dans le suspense dans le dernier quart-temps.



Mais, l’expérience et la lucidité des joueuses de la municipalité a fait la différence. Yvonne Bilonda a été décisive dans cette partie, et a logiquement reçu le trophée de MVP et meilleure scoreuse.



