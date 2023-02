Coupe du maire de Saint-Louis : Mansour FAYE gâte les finalistes (vidéo)

D’importants lots d’équipements sportifs et des appuis financiers ont été remis par le maire de Saint-Louis à l’occasion de la finale qui lui est dédiée. La cérémonie s’est tenue hier matin en prélude au match devant une forte présence d’élus, de dirigeants du mouvement "navetane" et des représentants des équipes finalistes (Renaissance et Pékin). Mansour FAYE a instruit à son équipe de prendre en charge entièrement le cahier de doléances de l’ODCAV en vue d’une bonne organisation de la compétition. En plus d’une grande coupe pour le vainqueur, 20 jeux de maillots, 4 blousons, 20 ballons et des enveloppes au meilleur joueur, buteur et gardien ont été offertes.