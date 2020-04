Covid-19 : Douze nouvelles infections dans le département de Mbacké

Le département de Mbacké a enregistré ce mardi douze nouvelles infections au coronavirus, a annoncé le médecin-chef de la région de Diourbel, Docteur Mamadou Dieng.



’’On n’a pas de cas communautaires aujourd’hui. On a 11 cas contacts à Touba et un cas contact à Mbacké. On a enregistré une guérison. On doit évacuer deux cas à Dakar mais séparément’’, a-t-il dit.



Interpellé sur la situation de l’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba, l’autorité sanitaire a estimé qu’il faut confiner des agents s’ils sont entrés en contact avec un malade du coronavirus.



’’Pour le cas du biologiste, une pharmacienne du Labo qui avaient été testés positifs, on a recherché des contacts. On leur a fait des prélèvements, il n’y avait pas de cas positifs. Mais quelques jours après, on a détecté un cas positif’’, a-t-il rappelé.



Ce dernier a contaminé deux personnes et et leurs contacts ont été mis en quarantaine.



’’C’est la procédure normale. Ces agents sont confinés chez eux et ceux qui sont au final testés positifs sont envoyés au centre de traitement’’, a dit Docteur Dieng.



Le médecin-chef admet que la mise en quarantaine de certains agents d’une structure de santé comme Matlabul Fawzeini peut avoir un impact sur le fonctionnement mais les autorités ont mis en place des dispositions qui permettent d’assurer le service.



’’Le directeur a pris des mesures exceptionnelles pour faire face à cette situation. Si un service met en quarantaine un nombre important de son personnel en quarantaine, c’est normal qu’il y ait des problèmes. Mais il faut se réorganiser pour faire face’’, a-t-il assuré.



APS