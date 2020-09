Covid19 au Sénégal : il y a plus de patients à domicile que dans les centres de traitement

Six mois après l’apparition de la maladie à coronavirus au Sénégal, le pays compte plus de patients suivis à domicile que de malades pris en charge dans les centres de traitement, a révélé samedi le ministre de la Santé et de l’Action sociale sur tweeter.



‘’Le Sénégal compte plus de patients à domicile que dans les centres de traitement’’, a notamment indiqué Abdoulaye Diouf Sarr dans une animation visuelle diffusée sur tweeter et portant sur le bilan semestriel de la riposte à la Covid-19.



En six mois de présence au Sénégal, le virus a infecté 13.948 individus et provoqué le décès de 290 personnes, tandis que 9851 en ont guéri, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Diouf Sarr a fait savoir que les patients âgés de plus de 60 ans constituent 73 % des décès. Il a également soutenu que plus de 150 000 tests ont été réalisés depuis le début de l’épidémie.



‘’La réalisation des tests est décentralisée dans 10 régions, permettant une détection précoce des cas et leur prise en charge. La capacité de tests est passée de 500 à 2000 par jour’’, a-t-il fait remarquer.



Il a ainsi souligné qu’une personne positive peut en contaminer en moyenne 2 autres contrairement à quatre antérieurement, à la faveur des efforts de lutte.



‘’L’application des mesures barrières demeure la meilleure des armes pour freiner le virus. La vigilance doit être de mise individuellement et collectivement, surtout pour protéger les personnes vulnérables’’, a rappelé Abdoulaye Diouf Sarr.