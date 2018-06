Crime racial : Un sénégalais exécuté de cinq balles en Italie

Un ressortissant sénégalais de 54 ans du nom de ASSANE DIALLO a été exécuté de cinq (5) balles ce samedi aux environs de 1h 30 du matin à CORSICO (province de milan ).



D’après les premières informations recueillies chez la femme de la victime, il s’agirait d’ un crime racial .



Hsf, qui a donné l’information, condamne avec la plus grande fermeté cette chasse aux sénégalais et exhorte l’ Etat du Sénégal à mettre toute la lumière sur les circonstances de ce drame qui ne doit pas rester impuni. Par ailleurs l’ambassadeur d’Italie au Sénégal doit être convoqué immédiatement pour des explications crédibles et soutenables .

Source: Senego