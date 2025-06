Crise à Pastef Saint-Louis : dissensions, ego et guerre de positionnement fragilisent le parti

Des tensions internes et des rivalités de positionnement affectent de plus en plus la cohésion au sein Pastef/Saint-Louis. Alors que la visite du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le Nord devait marquer un moment fort de communion avec les bases militantes, la faible mobilisation observée ce matin laisse apparaître un malaise longtemps entretenu au sein de la mouvance politique.



Les responsables locaux, en particulier certaines figures féminines, semblent accorder plus d’importance à leur image personnelle qu’à celle du parti. Photos retouchées, vidéos personnalisées, fusent à travers les réseaux sociaux, centrées sur des mises en scène individuelles au détriment des efforts de massification du parti.



Une surexposition personnalisée qui a fini d'affaiblir la dynamique collective.



À l’approche des élections locales, la situation semble se tendre davantage. Des responsables se sont autoproclamés candidats, entraînant une polarisation du parti en clans rivaux, chacun soutenant son poulain dans une logique de guerre d’influence.



Les tentatives de médiation se sont soldées par des échecs, illustrant un manque de dépassement de soi, d’ouverture d’esprit et de discipline de parti.



