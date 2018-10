Crise des valeurs : Madické accuse Macky et son régime

Me Madické Niang est formel : selon lui le Président Macky Sall et son régime seraient responsables de la crise des valeurs qui se serait emparée du Sénégal.





"Aujourd'hui les principaux responsables de la crise de valeurs ce sont ceux qui sont à la tête de ce pays, tranche l’ancien ministre de la Justice, candidat à la prochaine présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent donner le bon exemple. Ils ont instrumentalisé la justice pour écarter des adversaires. Ils ont utilisé les moyens de l'État pour des raisons purement personnelles. Au lieu de sévir l'État, ils se sont servis."



Madické Niang s’exprimait ce lundi en marge de la cérémonie officielle du Magal au cours de laquelle le khalife des mourides, par la voix de son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre, a invité les Sénégalais à un retour aux valeurs positives.





L’ex-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, qui a rompu avec le Pds après l’annonce de sa candidature, se dit à l’aise face à l’appel de Serigne Mountakha.







Il défend : "Et je suis à l'aise dans ce programme. Rappelez-vous que j'ai toujours dit qu'il n'y aura jamais de place pour les injures ou des invectives dans mon discours. Mon discours sera toujours républicain qui prendra en compte une critique faite sur des bases objectives. C'est ce que j'ai développé à l'Assemblée nationale, et c'est aussi ce que je vais développer dans le cadre de ma candidature."



