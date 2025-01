Croissance économique : les projections optimistes de la Banque Mondiale pour le Sénégal en 2025

Dans son dernier rapport publié en janvier 2025, la Banque mondiale annonce une prévision de croissance impressionnante de 9,7 % pour le Sénégal, faisant du pays le leader en Afrique en termes de croissance économique pour l’année à venir. Cette dynamique positive est largement attribuée aux retombées de l’exploitation des ressources gazières, notamment celles issues du gisement Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un projet stratégique partagé avec la Mauritanie, qui devrait également connaître une solide croissance de 7,8 %.



Au niveau régional, la croissance en Afrique subsaharienne est estimée à 4,1 % en 2025, avec une légère progression à 4,3 % attendue en 2026. Ces chiffres témoignent d'une amélioration des conditions économiques, alimentée par une baisse progressive de l'inflation et un assouplissement des conditions financières. Toutefois, cette moyenne cache de fortes disparités entre les différents pays. Des nations comme le Niger (8,5 %), la Côte d'Ivoire (6,4 %) et le Bénin (6,4 %) affichent des perspectives de croissance robustes, tandis que les deux grandes économies du continent, le Nigeria et l’Afrique du Sud, peinent à retrouver un dynamisme significatif, malgré des signes de légère reprise.



Les exportateurs de produits industriels en Afrique subsaharienne devraient bénéficier d’une amélioration de la consommation privée et d’un rebond des services. Cependant, la Banque mondiale met en garde contre plusieurs facteurs de risque qui pourraient freiner cette reprise. Parmi ces risques figurent un ralentissement de l’économie mondiale, une instabilité géopolitique croissante et des tensions commerciales défavorables.



Sur le plan budgétaire, les pays africains feront face à des marges limitées en raison d'un endettement élevé et de coûts d'emprunt en hausse, ce qui pourrait restreindre leurs capacités à augmenter les dépenses publiques. En outre, environ 30 % des économies de la région ne devraient pas retrouver leurs niveaux de PIB par habitant d’avant la pandémie d’ici 2026, soulevant des questions sur la durabilité de la reprise économique à long terme.



Si le Sénégal et certaines autres nations d'Afrique subsaharienne affichent de belles perspectives de croissance pour 2025, les défis structurels et conjoncturels demeurent importants et nécessiteront une attention particulière de la part des décideurs politiques et économiques.



