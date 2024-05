Culture : La richesse culturelle Peulh célébrée à l’UGB

L’Association internationale des étudiants peulh de l’Afrique et de la diaspora ”Kawral Renndo Fulbe International”, a célébré ce week-end ses 72 heures, à travers une balade culturelle et une exposition d’œuvres d’art, à l’université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.



Son président, Abdoulaye Sow, explique que cette balade culturelle est une occasion de rassembler tous les étudiants peulh, ”quelles que soient leur origine et leur caste, main dans la main, dans l’objectif de valoriser notre patrimoine culturel”.



Il explique que cette balade ”donne une signification à la culture peulh”. C’est aussi selon lui ”une manière de montrer le legs [des anciens] à travers l’accoutrement, les objets traditionnels, les chants, les danses et poèmes, la richesse culturelle de cette ethnie”.



La balade est partie du Tour de l’œuf, une place publique de l’UGB située entre les deux campus de la deuxième université sénégalaise, que les étudiants ont sillonné, munis d’objets d’art et habillés de grands boubous. Les filles se sont distinguées par des boucles d’oreilles traditionnelles ostensiblement pendantes.



L’objectif de cette manifestation est pour ”Kawral” de montrer un pan des valeurs culturelles de la communauté peulh en mettant l’accent sur quelques aspects purement culturels et favoriser l’intégration entre les étudiants de différents horizons afin de faciliter la compréhension entre eux, a ajouté Abdoulaye Sow.



Selon Moussa Diallo, ancien président de ”Kawral”, cette association est présente à l’UGB depuis plus de vingt ans. Il indique que manifestation culturelle est l’occasion de montrer qu’elle “vit et demeure pour toujours”.



Les visiteurs ont aussi eu droit à une exposition d’œuvres d’art sur Cheikh Oumar Foutiyou Tall, grand érudit du Fouta Toro, Ousmane Dane Fodio du Nigeria, originaire lui aussi de cet ancien royaume, l’ancien président burkinabè Thomas Sankara, l’ancien président nigerian Muhamadu Buhari et l’ancien président sénégalais Macky Sall.



La cérémonie a été clôturée par une conférence dont le premier thème est intitulé ”La philosophie peulh” (animée par le professeur Amadou Hamidou Diallo) et le second sur ”Dialogue des cultures peulh et arabe” (animé par le professeur Mamadou Youry Sall, enseignant chercheur à l’UGB).



