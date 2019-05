Cybercriminalité: Le «jeune milliardaire» de Facebook, Assane Lopy arrêté par la Dsc

Selon les informations de Libération, il a été arrêté en même temps que les nommés Dame Thiam, Mouhamadou Sambou, Modou Dia, Papa Babacar Touré, Papa Ibrahima Touré, Mahmoud Ba Sall, Fallou Sylla, Ousmane Dione et Saliou Diallo, pour des faits similaires. depuis mardi 30 avril, ils ont été mis à la disposition du procureur de la République.



Tout commence lorsqu’Abdou Wahab Benjeloune, président du mouvement « Wahab président » porte plainte, en constatant que ses cartes bancaires de la Cbao et de la Sgbs ont été utilisées frauduleusement sur des sites marchands établis en France. Il est apparu qu’au courant de la journée du 10 avril 2019, il a reçu des sms de sécurité de la Cbao lui signifiant que des achats en ligne ont été effectués à partir de sa carte bancaire (Visa premier) et que lesdits achats ont été faits sur les sites tels que eMMaYli, fnac.sn, lacoste, redoute, ssp 26 MeRcannet, boohoo.com, Jules 0600 et per- sol.com à partir de ses cartes bancaires pour un montant de plusieurs millions de FCfa.



Selon toujours ses propos, la Cbao et la Sgbs l’ont contacté et l’ont averti qu’elles avaient remarqué des mouvements inhabituels sur les relevés de ses comptes. Ainsi, les deux banques lui ont envoyé des mails, en lui demandant s’il était à l’origine de toutes ces transactions en ligne. Ce qui l’a alerté.



Les cartes Cbao et Sgbs du leader de « Wahab Président » pompées



Poursuivant, le plaignant a déclaré que les seules personnes qui ont accès à ses cartes bancaires sont en l’occurrence son chauffeur, son garde rapproché, qui s’est présenté à lui comme un gendarme en exercice ayant pris ses congés durant la période post-électorale et sa femme de ménage.



Continuant, Abdou Wahab Bengeloune a soutenu que son véhicule de marque Range Rover étant équipée d’un Gps, il a remarqué deux déplacements qui pourraient avoir un lien avec les faits, effectués à son insu par son garde du corps Mouhamed Sambou, le lundi 08 avril 2019, de 21heures à 21heures 44 minutes. En effet, sa voiture a quitté l’Olympique club pour se rendre à la cité Keur Gorgui, avant de revenir à son point de départ. Un autre trajet de la cité Keur gorgui à 00heures 47 vers Yoff Ndeugane sans son consentement.



Les investigations menées ont permis de savoir que les achats ont été effectués aux noms des ressortissantes sénégalaises dénommées Mame Marie Diop et Ndièmé Faye, établies respectivement en France et au Maroc à travers des sites marchands en ligne. Une fois les produits récupérés, elles les expédiaient au Sénégal via Gp. La poursuite des investigations a permis de savoir qu’elles agissaient pour le compte des nommés Dame Thiam, Abdoulaye Sané, vigile de la victime et Mouhamadou Sambou, son chauffeur.



Abdoulaye Sané a été localisé au domicile de Bengeloune et a profité du manque de vigilance des fonctionnaires de la police venus lui remettre une convocation, pour prendre la fuite.



Le gorille de Président Wahab était aussi un faux gendarme



Une perquisition effectuée au niveau de la chambre qu’il partage avec Mouhamadou Sambou dans le domicile d’Abdou Wahab Bengeloune, a permis de trouver une tenue treillis de couleur verte avec tous les attributs de la gendarmerie nationale. Les investigations menées ont permis d’interpeller et d’entendre sur les faits, Dame Thiam, qui a déclaré qu’au courant du mois d’avril, Abdoulaye Sané dit « Zale », l’a contacté au téléphone tard dans la nuit vers une heure du matin et lui a déclaré qu’il voulait le voir d’urgence. Sur ce, il lui a fixé un rendez-vous vers 18 heures, le lendemain dans un jardin à Ouest Foire. Comme convenu, il est venu au lieu du rendez-vous accompagné de Mouhamadou Sambou.



D’après ses propos, Abdoulaye Sané lui a affirmé qu’il voulait effectuer des achats en ligne et lui a montré les images de deux cartes bancaires respectivement de la Cbao et de la Sgbs de Bengeloune. Des mêmes suites, il lui a déclaré qu’il connaît un ami dénommé Djibril Kébé alias « Papy Kébé», domicilié à Ouakam qui s’y connaît et qui pourrait les aider à effectuer les achats en ligne. Ainsi, le nommé Abdoulaye Sané lui a envoyé via Bluetooth, les images des deux cartes bancaires précitées.



Poursuivant, Dame Thiam ajoute avoir contacté via Whatsapp Papy Kébé et lui a transféré les images des deux cartes bancaires. Le lendemain, il l’a rappelé pour prendre des nouvelles et ce dernier lui a dit qu’il a tenté de faire les achats en ligne à partir de ces cartes mais en vain. Sans désemparer, Papy Kébé l’a mis en rapport avec Sidy Ndiaye Sarr, qui selon ses propos, est expert en la matière. Ce dernier qui se trouve présentement au Maroc, est impliqué dans une affaire pendante à la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité, suite à une plainte déposée par un certain Ndiouck pour des faits similaires. Après être resté plusieurs jours sans nouvelles, il a allégué avoir contacté à nouveau le nommé Papy Kébé, qui lui a dit que les achats n’ont toujours pas été effectués.



Comment Lopy est tombé



Il a déclaré avoir joint Sidy Ndiaye Sarr et ce dernier lui a demandé de lui faire parvenir lesdites cartes via Whatsapp. Mais, le lendemain, Sidy Ndiaye Sarr l’a joint pour lui dire d’appeler le nommé Dame Thiam, pour qu’il lui envoie la photocopie de la pièce d’identité de la victime pour que le retrait soit effectué. Poursuivant, il a déclaré qu’à sa grande surprise, Sidy Ndiaye Sarr l’a encore appelé pour lui signifier qu’il allait dénoncer le dame auprès du plaignant, parce qu’il ne voulait pas mettre sa vie en danger.



Quelques jours après, Dame Thiam lui a confié qu’il n’avait pas confiance en Sidy Ndiaye Sarr. Ayant peur d’être épinglé, Djibril Kébé l'aurait sommé de se débarrasser de sa puce téléphonique par mesure de sécurité. L’exploitation du téléphone portable de Djibril Kébé a permis de constater sur le fil des discussions via Whatsapp avec le nommé Modou Dia, les photos des cartes Sgbs et Cbao appartenant à Abdou Wahab Bengeloune. il a été également découvert une autre carte bancaire (Visa) de la Boa appartenant à la dame Seynabou S. C. et des captures d’écran de confirmation d’une réservation garantie par carte de crédit dans différents hôtels de la place.



Sur ses relations avec Assane Malick Lopy et Modou Dia, il a soutenu qu’ils entretiennent des relations amicales. Concernant la vidéo faite dans les suites à l’hôtel Radisson Blue, il a déclaré avoir été invité par son ami Modou Dia qui était en charge de tous les frais. Les investigations effectuées ont permis de cueillir Assane Lopy à la cité Mixta. Suite à une souricière qui lui a été tendue, le récidiviste a été interpellé près du jardin de la cité dans un appartement meublé, où les enquêteurs ont trouvé d’autres individus en l’occurrence Saliou Diallo, Fallou Sylla et Ousmane Dione.



Interpellé sur la provenance des diverses cartes trouvées dans son sacoche, Saliou Diallo a d’abord répondu être le gérant dudit appartement meublé, avant d’expliquer que ce sont les clients qui prenaient en location le lieu, qui l’ont oublié dans la chambre. Quant à Fallou Sylla, il a dit que ce serait le détenteur de la ligne 78 531… dont il ignore son identité, qui lui a envoyé fortuitement dans son compte Whatsapp, une carte bancaire Gim Uemoa sans son consentement, afin de le demander s’il connaissait réellement quelqu’un qui pourrait l’aider à effectuer des achats en ligne à partir de cette carte. Il aurait répondu par la négative. depuis lors, dit-il, il n’a pas continué à discuter avec cet individu, des légendes…



Une évasion spectaculaire comme dans les films



Assane Lopy quant à lui, a déclaré n’avoir connu que le nommé Djibril Kébé dit « Papy», qui se trouve être son ami depuis qu’il est sorti de prison. Selon ses dires, ce dernier avait passé une commande de deux (02) Joggings pour un montant de 85 000 FcFa à l’unité dans sa boutique de vente en ligne dénommée « Luxury Boutique Design ». Interrogés sur les vidéos dans lesquelles il était avec Djibril Kébé à bord d’un véhicule et à l'hôtel Radisson Blue, Lopy a expliqué qu’il était dans la même voiture que lui parce que ce jour-là, ils se sont rencontrés par hasard dans l’appartement meublé de Saliou Diallo sis à Mixta.



Par la suite, en rentrant chez lui, « Papy » l’a déposé aux Mamelles pour prendre ses affaires. Interpellé sur ses liens avec Sidy Ndiaye Sarr, il a indiqué que lorsqu’il était sorti de la prison, ce dernier l’a contacté via Whatsapp sur sa ligne 77 459 65 50 pour l’informer qu’il est retourné au Maroc. Ceci étant, il a soutenu qu’il était dans un business licite et qu’un de ses amis milliardaires qui avait laissé sa fortune sur des comptes offshore, avait besoin de personnes qui auraient des comptes en France. Sur ce, il lui a envoyé toutes les formalités requises pour ouvrir des comptes.



Ainsi, pour vérifier l’authenticité de ces allégations, soutient-il, il a transféré via Whatsapp, le fil de leur discussion à son ami basé en France dénommé Mogasio, pour connaître son point de vue sur ce business. Selon toujours ses propos, après vérification et les doutes qu’il avait dans sa tête, il a décidé de rompre définitivement tout contact avec lui et de se concentrer sur ses activités commerciales, car il ne voulait plus s’impliquer dans des situations compromettantes. Pour terminer, il a précisé qu’il ne connaît pas le sieur Wahab Bengeloune et il n’est mêlé ni de près et ni de loin à cette affaire.



Mahamadou Sall Ba embarque « Papy » et fonce sur les policiers après une bagarre générale



En compagnie de Djibril Kébé dit Papy qui se trouvait déjà en situation de garde-à-vue, les enquêteurs ont effectué un transport au niveau de la plage de Mamelles pour appréhender Modou Dia. Mais lorsque les enquêteurs ont voulu interpeller ce dernier, les individus qui étaient en sa compagnie à savoir Pape Ibrahima Touré, Pape Babacar Touré et Mahamoudou Sall Bâ se sont opposés farouchement aux fonctionnaires de police, jusqu’à en venir aux mains avec eux. Au cours de cette bagarre, Mahamadou Sall Bâ a aidé « Papy », déjà en garde-à-vue, à prendre la fuite à bord d’un véhicule « Ford escape ». Pis, Mahmoud Fall Bâ a foncé sur les policiers avant de disparaître dans la nature avec le fugitif. il sera arrêté plus tard à la suite d’une souricière au niveau de l’agence où il avait loué la voiture. Malgré la constance des faits, il assure que « Papy » n’était pas dans la voiture avec lui. Ce dernier est sous le coup d’un avis de recherche national…



Cheikh Mbacké Guissé