DAF : Les machines de traitement des cartes d’identité biométrique Cedeao en panne

La Direction de l’automatisation du fichier (Daf) refait parler, tristement, d’elle. La raison ? Alors que certains Sénégalais éprouvent toujours du mal à mettre une croix sur les plus de 50 milliards F Cfa dépensés pour la confection de la nouvelle Carte d’identité ‘’Cedeao’’, SourceA révèle que ses machines sont à l’arrêt.



En clair, selon le canard, les machines censées procéder au traitement des cartes nationales d’identité biométrique de la Cedeao, ne répondent plus, quand on les interroge. Et ce, depuis lundi dernier.



Les demandeurs des derniers dossiers déposés par les citoyens dans les Commissariats de Police et Sous/préfectures risquent donc de venir grossir le lot des «sans papiers», en souffrance depuis le lancement du programme «Carte Cedeao». Cette panne tombe au mauvais moment, car elle coïncide avec les vacances du directeur de la ‘’Daf’’, actuellement, en vacances.