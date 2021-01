‘’Dakar Dem Dikk’’ : Macky Sall bloque les indemnités de Me Moussa Diop

Décidément les relations entre le président de la République et l’ancien directeur général de ‘’Dakar Dem Dikk’’ ne sont plus ce qu’elles étaient. Selon SourceA dans sa livraison de ce vendredi, après avoir convenu, avec son successeur, que ses indemnités lui seront versées sur une période de quatre mois, Maître Moussa Diop peine aujourd’hui plus qu’hier à se faire payer.



D’après toujours nos confrères, si un premier virement lui a été versé, c’est grâce à la diligence de certains responsables de ‘’Dakar Dem Dikk’’. Son successeur Oumar Boun Khatab Sylla, ajoute la même source, lui avait, pourtant, donné des garanties quant au paiement de ses indemnités.



