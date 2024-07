Dakar abrite la 5ème édition du Salon sur le Gaz de pétrole liquéfié les 18 et 19 juillet

La 5ème édition du Salon sur le Gaz de pétrole liquéfié (Gpl), intitulé «West Africa Lpg expo» se tiendra du 18 au 19 juillet à Diamniadio, à 30 km de Dakar, sous le thème «Promouvoir le Gaz de pétrole liquéfié (Gpl) comme énergie propre en Afrique de l’Ouest», ont indiqué les organisateurs.



La rencontre, soutenue par le ministère sénégalais du Pétrole et Énergie et la World Liquid Gas Association, basée en France, constitue une vitrine des dernières innovations et technologies dans le domaine du GPL.



Les participants à cet événement auront l’opportunité de découvrir les produits et solutions de plus de 60 fabricants provenant de plus de 25 pays différents, a indiqué le directeur de Lpg expo, Jeffrey Leung, lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Dakar.



Au programme de ces deux jours de travaux et de partage d’expériences, figure également une conférence industrielle régionale où les principaux acteurs de l’industrie, des intervenants et parties prenantes des cinq continents partageront leurs idées et meilleures pratiques, pour répondre aux dernières tendances, aux défis et opportunités de l’industrie du Gpl, a ajouté la même source.



Avec la participation attendue de plus de 1000 acteurs internationaux, incluant des investisseurs et des décideurs, cet événement représente une occasion sans précédent de développer des réseaux de qualité et d’explorer de nouvelles avenues commerciales tant pour les acteurs locaux qu’internationaux, soulignent les organisateurs.



Par Le360 Afrique (avec MAP)