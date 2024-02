Dakar : report de la marche silencieuse du collectif ‘’Aar sunu élection’’

epuis l'acte posé par le Président de la République en publiant le décret 2024-106 du 3 février 2024 arrêtant la poursuite régulière du processus électoral, suivi par le vote de la loi 04/2024, le Sénégal est entré dans ‘’une crise constitutionnelle et démocratique’’ sans précédent selon les membres du collectif ‘’Aar sunu élection’’. Après l’interdiction de leur marche prévue cet après-midi, les membres dudit collectif on tenu une conférence de presse, ce mardi pour décliner un nouveau calendrier. Ils comptent tenir leur marche le samedi 17 février 2024 à partir de 11h avec comme itinéraire SIPRES rond- point Liberté 6.



« En confisquant au peuple sénégalais son droit souverain de choisir démocratiquement son Président, par les voies constitutionnelles et légales, M. Macky Sall installe notre trajectoire démocratique dans une impasse et oblige les citoyens à recourir à des modes particuliers de lutte jusqu'au retour à la légalité constitutionnelle. La Plateforme, citoyenne Aar Sunu Élection invite les Sénégalais, à une mobilisation générale, comme forme de lutte non-violente, tant que le Président de la République persiste dans sa posture de confiscation du pouvoir et fait obstacle à la volonté populaire d'élire un nouveau Président de la République dans les délais impartis par la Constitution et la loi électorale », a déclaré Elimane Kane membres de ce collectif d’organisations de la société civile et syndicale.



Par ailleurs, Aar Sunu Élection appelle les juges de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel à assumer leurs responsabilités historique face au peuple au nom duquel ils ont été désignés pour dire le droit.



« La réhabilitation de l'ordre légal et constitutionnel dépend de la suite qu'ils donneront aux recours soumis. Aar Sunu Élection invite les citoyens à une mobilisation massive, en manifestant leur refus par les moyens légaux et pacifiques à travers l'organisation de marches silencieuses, d'opérations villes mortes, de grèves générales et service-minimum dans l'administration publique, ... Nous invitons les mouvements citoyens, les organisations socioprofessionnelles, les syndicats, le secteur privé et public, les médias et toutes les forces vives de la Nation à traduire en action sectorielle, chacun a son niveau de responsabilité, cette campagne de mobilisation massive contre la confiscation de la Souveraineté du Peuple », tonne Elimane Kane.



Poursuivant sa déclaration, M. Kane précise : « Aar Sunu Élection a déposé une déclaration de marche pacifique et silencieuse auprès de l'autorité compétente depuis le 08 février 2024, soit 5 jours avant. Hier soir vers 22 heures, la plateforme a reçu la notification d'interdiction sous prétexte que l'itinéraire doit être changé. En concertation avec le préfet ce matin, mardi 13 février, un nouvel itinéraire a été choisi pour la tenue de la marche. Une nouvelle déclaration de marche a été introduite pour le samedi 17 février à partir de 11 heures. Nous invitons les Sénégalais à manifester sur toute l'étendue du territoire national et la diaspora de se mobiliser le même jour ».