De "Daarou Salaam" à "Ndar" : Madické WADE retrace le vrai de nom de "Saint-Louis du Sénégal"

Dans cette vidéo archive, feu Madické WADE, grand notable et historien de la ville revient sur la transition du nom de la cité tricentenaire qui, de « DAROU SALAM », son nom original, a été forcée par les colons à adopter le titre de « Saint-Louis ». Par ce baptême impérial rejeté par les autochtones de l’époque, les colons ont voulu rendre hommage à leur roi, Louis IX communément appelé Saint Louis. Feu Madické WADE renseigne notamment que la découverte de « La Cité de la Paix » par Abdoulahi Ibn Yacine, un saint homme marocain, datait de plus de trois siècles avant l’arrivée de missionnaires blancs en conquête en Afrique. « Il avait vu la cité en songes et on lui avait sommé de se rendre à ce lieu magique », dit-il. « S’il était de mon propre ressort, on appellerai jamais cette ville Saint-Louis. Elle reprendrait désormais son vrai et original nom DAROU SALAM ». RegardezNdarinfo.com est le Portail de Saint-Louis et de la vallée du Fleuve Sénégal.