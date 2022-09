Décès d'El Hadji Moustapha Guèye, le président de l’Association des imams et oulémas du Sénégal

L’islamologue El Hadji Moustapha Guèye, président de l’Association des imams et oulémas du Sénégal, a été rappelé à Dieu lundi soir à Paris.



Le défunt guide religieux se faisait soigner dans la capitale française depuis quelques jours, selon la même source.



Agé d’‘’environ 90 ans’’, El Hadji Moustapha Guèye dirigeait l’Association des imams et oulémas du Sénégal depuis le décès, le 5 septembre 2001, de son prédécesseur, El Hadji Maodo Sylla (1930-2001), imam de la Grande Mosquée de Dakar.



Le premier à présenter l’émission ‘’Lettres musulmanes’’ à la RTS, il était réputé pour son immense savoir de l’islam, sa vaste culture musulmane et son franc-parler, a dit à l’APS l’imam Oumar Diène, son collaborateur et secrétaire général de ladite association.



El Hadji Moustapha Guèye présentait également une émission musulmane sur la radio et la télévision du groupe privé Wal Fadjri pendant plusieurs années.



Basé à Thiaroye, dans la ville de Pikine (ouest), depuis une cinquantaine d’années, il y dirigeait une mosquée et un institut islamique.



Ses conférences sur l’islam attiraient beaucoup de monde au Sénégal comme à l’étranger.



Prêcheur de renom, il fut disciple et compagnon de Cheikh Ibrahima Niass (1900-1975), le fondateur de Médina Baye, une cité de la confrérie tidjane située dans la ville de Kaolack (centre).



Avec l’aide de ce célèbre érudit, El Hadji Moustapha Guèye avait approfondi ses connaissances islamiques et faisait partie des principaux représentants de la faydatou tidjaniya, cette ‘’profusion gnostique’’ dont Cheikh Ibrahima Niass déclarait être l’incarnation.



Il maîtrisait l’histoire de la faydatou tidjaniya et était témoin oculaire de l’évolution de ce mouvement qui revendique 500 millions de membres vivant en Afrique, en Europe, en Asie et dans les Amériques.



El Hadji Moustapha Guèye a exercé les fonctions de commissaire général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam, un poste auquel il avait été nommé par l’ex-président de la République, Abdoulaye Wade.



Il est également auteur d’une importante bibliographie de langue arabe.



APS