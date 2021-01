Décès de Mourchid Iyane Thiam

Il était le visage de la Commission d’observation du croissant lunaire au Sénégal, celui qui annonçait la bonne nouvelle du début du Ramadan , et de la date de l’Aid el kebir chaque année. Mourchid Iyane Thiam est décédé. Le patriarche était malade depuis quelques mois. C’est la Oummah islamique qui est orpheline, tout autant que la ministre de la microfinance madame Zahra Iyane Thiam, sa fille. Il manquera aussi aux membres des organisations islamiques dont il était le président, et qui ne verront plus sa silhouette si familière à la Mosquée omarienne.