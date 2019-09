Décès de Samba Diabaré Samb, grand monument de la culture

Nous apprenons le rappel à Dieu de Samba Diabaré Samb, grand griot laudateur et virtuose du Xalam, cette nuit à son domicile aux HLM à Dakar.



Il était âgé de 95 ans. Un gardien de la tradition et de l’histoire des glorieux anciens s’en va. C’est une bibliothèque qui s’efface emportant avec elle, des mémoires précieuses de notre passé, notre identité.



NdarInfo.com très attristé présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à tout le Sénégal qui perd un grand monument de la culture.