Décès de Serigne Cheikh Dieumb Fall, 6e khalife général des Baye Fall

Le khalife général des Baye Fall n'est plus. Serigne Cheikh Dieumb Fall a tiré sa révérence ce mardi à Mbacké. 6e khalife général des Baay Fall succédant Serigne Modou Aminta Fall depuis 2006, le défunt khalife est le fils de Serigne Modou Moustapha Fall, fils aînée de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Il était âgé de 95 ans.



Serigne Cheikh Dieumb Fall a été exactement inhumé à 01h12 minutes devant plusieurs personnalités, proches parents et un nombre incalculable de disciples. La prière mortuaire a été assurée par Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre sous le Ndigël du Khalife Général des Mourides.





Avant lui, Palène a évolué sous les ordres de : Serigne Cheikh Modou Moustapha Fall de 1930 à 1950, de Serigne Mor Tall Fall de 1950 à 1954, de Serigne Ablaye Fall Ndar de 1954 à 1975, de Cherif Assane Fall de 1975 à 1980, de Serigne Abdou Shakôr Fall de 1980 à 1984 et de Serigne Modou Aminata Fall de 1984 à 2007.



Seneweb et Dakaractu