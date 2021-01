Décès de l'illustre Abdoulaye Chimère DIAW, ancien député et maire de Saint-Louis

L'ancien Député et maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diaw Chimère, par ailleurs ancien Directeur général des impôts et domaine (DGIG) est décédé à Dakar, hier, confirment plusieurs sources. La levée du corps sera effectuée ce vendredi à 9h30 à la Clinique Madeleine et l'enterrement, le même jour à Saint-Louis. Il est l'un des édiles qui aura le plus marqué la ville par son action et ses innovations.



NDARINFO présente ses sincères condoléances à sa famille et prie pour qu'Allah lui accorde le paradis