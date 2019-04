Décès du deuxième gardien des Lions un Beach Soccer

Une triste nouvelle pour le mouvement sportif sénégalais. Nous venons d’apprendre le décès du jeune footballeur Abdou Karim Samba, international sénégalais de Beach Soccer. Ce gardien de but, qui évoluait au club de la Renaissance sportive de Yoff, a disputé la coupe du monde de Beach Soccer aux Bahamas en 2017.



Selon nos informations, Abdou Karim Samba serait décédé des suites d’un malaise cardiaque, à l’issue d’une séance d’entrainement avec son club, la RS Yoff, peu avant 20 heures. Nous presentons nos condoléances les plus attristées à ses parents et amis mais également à toute la famille du sport sénégalais. Puisse son âme reposer en paix.



EMEDIA