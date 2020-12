Décès du grand journaliste Saint-Louisien Doudou DIÈNE

C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition de l’éminent journaliste et diplomate Doudou DIÈNE survenu à Paris. Digne fils de Saint-Louis, M.DIÈNE a fait les beaux jours de la RTS. NDARINFO qui lui vouait une admiration particulière pour son expérience étoffée et ses grandes qualités humaines, présente ses vives condoléances à sa famille, aux populations de Saint-Louis et à toute la presse.