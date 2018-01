Décès du khalife général des mourides, Serigne Sidy Moukhtar Mbacké

C'est avec tristesse que nous apprenons à l'instant la disparition du khalife général des mourides, Serigne Sidy Moukhtar Mbacké survenu à Touba. Ndarinfo.com présente ses vives condoléances à la Communauté mouride et à toute la Oummah Islamique.



Né en 1924 à Mbacké Kadior, village ou Serigne Bara avait l’habitude de se retirer pour apprendre le coran et pratiquer les préceptes de l’islam, Serigne Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Cheikh Maty avait subi une formation complète sur le mysticisme ; ce qui lui a permis de mener beaucoup d’activités, tel que l’élevage, l’agriculture, l’éducation spirituelle sur la méthode et l’enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba.



Ce sont d’ailleurs ces activités qui faisaient qu’il n’était pas très connu avant d’être Khalife de Serigne Bara Mbacké.



Son « Khalifat »



Il a débuté son « Khalifat » le 22 mai 1990, succédant a son grand frère Serigne Abdoul Aziz Bara Mbacké qui n’avait ménagé aucun effet pour conserver l’héritage de Serigne Modou Bara, premier khalife de Serigne Bara, de 1936 à 1952.



Réalisations



Depuis que Serigne Cheikh Maty Leye occupait le « khalifat de Serigne Bara Mbacké» Il avait poursuivi l’œuvre de son père et de ses deux grands frères qui l’avaient précédé. Il s’était toujours occupé de l’entretien et de la construction de mosquées, il avait aménagé des terres, crée des « Daaras » et des maisons dédiées à Serigne Bara.



Il avait amené beaucoup de personnes effectuer le pèlerinage à la Mecque; et c’est lui qui payait tous les frais de ses propres moyens.



Il avait également mis à la disposition du khalifat de Serigne Bara, et ceci pour toujours, la maison qu’il avait construite à Mbacké Kadior, qu’il a consacrée comme « Hadiya » à Serigne Bara. Il avait aussi construit une maison de « khalife » à Gouye Mbinde et une bibliothèque, ainsi qu’une mosquée.





Il avait construit une tente pour l’apprentissage du coran à Gouye Mbind aussi.

Aux HLM 4, il avait acheté une maison d’une valeur de plus de 100 000 000 frs, qu’il avait offerte comme « Hadiya » à Serigne Bara Mbacké.



Il avait créé beaucoup de Daaras pour l’apprentissage du coran et l’éducation spirituelle, comme à Keur Ngana et avait complètement rénové le mausolée de Serigne Bara aux cimetières de Touba.





Depuis 2003, il amènait au moins 30 personnes, appartenant à la famille de Serigne Bara ou de ses collaborateurs, effectuer le pèlerinage à la Mecque, et c’est lui qui les prend totalement en charge du début à la fin.



Distinctions



Il était très dévoué à la sauvegarde de l’œuvre de Serigne Bara, en rassemblant la famille mais également en les protégeant ; car il discutait avec tout le monde et prenait le soin d’écouter le point de vue de tout le monde.

Serigne Cheikh Maty Leye succèdait à Serigne Bara Mbacké Falilou le 1 juillet 2010 à la tête de la confrérie mouride comme 7ème Khalife de Serigne Touba.



NDARINFO.COM