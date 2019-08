Découvrez le lien de parenté entre Adama Gaye et le khalif des mourides

En parlant des connexions de Adama Gaye avec la famille religieuse, il faut savoir que, même s’il ne s’en vante pas, ni ne le réclame, il fait partie de l’illustre famille de Serigne Touba Khadimoul Rassoul.





En effet, de son vrai nom Serigne Souhaïbou Gaye dit Abou, Adama Gaye est le fils de Sokhna Soda Mbacké, elle-même fille directe de Mame Cheikh Anta Mbacké « Borom deureum ak geureum » de Darou Salam, frère du Vénéré fondateur du mouridisme, rapporte le témoin.



Il est donc le cousin de Serigne Mountakha Mbacké, l’actuel khalife général des mourides. Un cousin auquel il n’a jamais cessé de rendre visite à chacune de ses descentes au pays, même si ses relations avec certains cercles de Touba sont plus ou moins heurtées.



Il a toujours eu Serigne Mountakha en haute estime et tirait sur la sonnette d’alarme pour dénoncer les lobbies qui s’activaient autour du Khalife.



D’ailleurs des voix, à l’instar de celle de Serigne Mamoune Mbacké, commencent à s’élever dans la famille maraboutique de Darou Salam, pour exiger purement et simplement sa libération. Adama Gaye n’aurait fait, à leurs yeux, que livrer son opinion sur la marche du pays.



