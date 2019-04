Défilé du 04 avril à Dakar : Tout ce que vous avez raté (photos)

Plus de 3066 militaires et paramilitaires et 1873 civils ont défilé hier à Dakar à l’occasion de la célébration du 56e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Une commémoration grandiose marquée par une belle symbiose entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Les images exclusives du correspondant permanent de NDARINFO dans la capitale.