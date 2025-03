Démantèlement d’un réseau Qnet à Diamniadio : 38 personnes arrêtées

La brigade de gendarmerie de Diamniadio a mené une opération ce mercredi 26 mars 2025, suite à une plainte pour disparition impliquant un individu supposément victime des agissements du réseau Qnet. Les investigations ont conduit les forces de l’ordre à une maison située dans le quartier Darou Salam Sant Yallah, où une découverte majeure a été faite.



Sur place, les gendarmes ont trouvé 38 personnes, dont 16 Bissau-Guinéens et 22 Sénégalais, parmi lesquels 11 femmes. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces individus auraient déboursé des sommes allant jusqu’à 2,5 millions de FCFA pour une prétendue formation et des produits qu’ils n’auraient jamais reçus.



L’opération a conduit à l’arrestation de sept membres du réseau, qui ont été placés en garde à vue pour les nécessités de l’enquête. Cependant, le cerveau de l’organisation a réussi à s’échapper et est actuellement activement recherché.



Les autorités poursuivent leurs investigations pour identifier d’éventuels complices et déterminer l’ampleur des activités de ce réseau suspecté d’escroquerie.



Appel à la vigilance



Face à cette affaire, la Gendarmerie nationale exhorte la population à la vigilance et invite toute personne disposant d’informations à contacter gratuitement son Centre d’appel aux numéros verts 123 ou 800002020.