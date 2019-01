Démenti de "GUEUM SA BOPP" : « Bougane est toujours candidat (…) Une coalition n’a pas été formée »

Le pôle communication de Guem Sa Bopp réagit suite aux informations faisant état de la création d’une coalition entre Bougane Gueye Dany et Ousmane Sonko. Dans cette vidéo, Cheikh Saad Bou DIOP précise qu’aucun cadre politique n’a été encore ficelé. Il rappelle que leur leader et toujours candidat à la présidentielle de 2019 et que sa participation au meeting des Patriotes à Guédiawaye «obéit à une volonté de créer une dynamique forte pour anéantir le régime de Macky SALL». Il signale que «la participation récente de Bougane au meeting du PUR à Thiès s’inscrivait dans ce sillage».