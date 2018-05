Dérives sur le Pèlerinage musulman : l'Imam Mouhammedou Abdoulaye CISSE sermonne Idrissa SECK (vidéo)

L’Imam de la Mosquée Ihsane Serigne Mouhammedou Abdoulaye CISSE regrette vivement les propos d’Idrissa SECK. Dans une déclaration spéciale faite, vendredi, il a indiqué que les allégations de l’ancien premier ministre remettent en cause un précepte islamique fondamental, en invitant ce dernier à « se repentir avec sincérité devant son Seigneur ».



L’Imam exhorte par ailleurs le Président de Rewmi à présenter ses excuses aux musulmans et à « s’instruire ».



« Nous avons l’habitude de vous entendre invoquer le Saint Coran à des fins politiques. Vous citez le Livre divin en vous appuyant sur des versets qui vous intéressent. C’est comme si vous croyez à une partie du Message et que vous réfutez l’autre, la piétinant à votre guise », a dénoncé le guide religieux.



Il a rappelé au président du départemental de Thiès, les 5 piliers de l’Islam, dont « la Chahada, les 5 prières, la Zakat, le Jeune du mois de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque ». Poursuivant, il s’interroge sur le fait que 14 siècles après le Prophète Paix et Salut Sur Lui (PSL), « quelqu’un à l’apprentissage et savoir insuffisants, ose soutenir que la Kaaba n’est pas à son bon emplacement ».



Dans ses remontrances bien fournies au politicien, l’Imam offre plusieurs références coraniques qui balayent la sortie contestée de l’homme d’affaires avant de préciser qu’il ne milite en faveur d’aucune dynamique politique « hormis celle de Dieu le Tout Puissant ».



« Vous avez fauté. Vous avez offensé Allah, vous avez offensé l’Islam, vous avez le Sénégal ainsi que les musulmans », a ajouté Serigne Abdoulaye CISSE.



>>> Suivez sa réaction