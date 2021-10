Des artisans bretons forment des jeunes de Saint-Louis – vidéo

Dans le cadre du programme Archipelago, 115 jeunes de Saint-Louis vont bénéficier d’une formation aux métiers de la menuiserie, de la métallerie, de la maçonnerie/ ferronnerie et de la couture. Durant 15 jours, les Saint-Louisiens seront outillés par 5 artisans bretons. Il s’agit de la styliste Anne-Marie Téophile et de homologue Rachel Legall, de l’artisan métallier Fabrice Gaonac’h, du menuisier Gérard Lemoigne et d’Yvon Marseault, artisan maçon spécialisé en éco construction. Ce Projet financé par l’Union Européenne est porté par le Chambre de métiers et de l’artisanat de la Région Bretagne.