Des murs contre l'océan

A Saint-Louis, la construction d’une nouvelle digue vient de s’achever pour protéger la Langue de Barbarie, le quartier des pêcheurs, touché par l’érosion côtière. Des centaines de personnes ont déjà été relogées suite à la destruction de leurs habitations lors de grandes marées. Des milliers d’autres habitants devraient bientôt être déplacés.



La digue suffira-t-elle à sauver Saint-Louis, l’ancienne capitale du Sénégal, classée depuis l'an 2000 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO ? A Saly, plus au sud, la construction de brise-lames et d’épis ainsi que le rechargement du sable ont permis de recréer les plages perdues, et par conséquent, de relancer toute l’activité touristique essentielle à la région. Mais pour combien de temps ? Des stratégies différentes mais un seul objectif : préserver le littoral sénégalais, menacé par les changements climatiques.