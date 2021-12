Désaccord entre Mansour Faye et les transporteurs : La grève devient illimitée !

En effet, selon Gora Khouma, responsable du Syndicat des transporteurs, il est impensable de partir à la table des négociations avec Mansour Faye, ministre des Transports terrestres.



Dorénavant, les transporteurs veulent comme interlocuteurs cinq autres ministères en rapport avec leurs activités et leurs doléances. Il s’agit des ministères des Forces armées, de l’Intérieur, de l’Economie, de l’Emploi et du Budget. D’ailleurs, une rencontre, qui a été convoquée ce jeudi 2 décembre par Mansour Faye à la sphère ministérielle de Diamniadio, a été boudée par les transporteurs. Pour cause, ces dernies exigent une rencontre avec tous les ministres susmentionnés.



Rewmi