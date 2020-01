"Désordre" dans l'APR : Moustapha Diakhaté annonce une nouvelle dynamique

Ce serait un Suqqali Sopi version Apr. L'annonce est de Moustapha Diakhaté qui entend lancer, dans les prochains jours, sur les flancs de l'Alliance pour la République, une sorte d'initiative force du changement pour reconstruire et structurer le parti en perspective de l'après 2024 et l'après Macky Sall.



"L'urgence, c'est la reconstruction de l'Apr. Depuis 11 ans, on est dans le provisoire. Il nous faut refonder le parti dans sa structuration, dans son organisation, dans son fonctionnement et même dans son idéologie. Dans les tous prochains jours, annonce Diakhaté, je prendrai une initiative de nature à regrouper des militants et militantes de l'Apr qui ont le souci d'organiser le parti et de faire de l'Apr un espace de réflexion et de propositions. Ce sera à l'intérieur du parti".



"C'est cette reconstruction, estime-t-il, qui permettra au parti d'élaborer un projet pour l'après 2024, sans Macky Sall comme le dit la Constitution. De mon point de vue, l'Apr doit survivre à Macky Sall".



Seneweb