Détournement de 1,8 milliard Fcfa à la CSS : deux cadres entre les mains des gendarmes

La Section de recherches (Sr) mène une enquête sur un détournement de fonds s'élevant à 1,8 milliard de Fcfa à la Caisse de Sécurité Sociale, suite à une plainte déposée par la direction générale.



Cette affaire risque de causer de graves dommages, d'autant plus que, à ce stade, deux cadres travaillant aux agences de Plateau et de Wiltord sont actuellement détenus par les gendarmes, nous apprend Libération.



Bien que les détails précis restent à éclaircir, il semble que les gendarmes aient découvert un vaste système de prédation en activité depuis plusieurs années. De plus, lors des interrogatoires, les deux cadres impliqués auraient fait des révélations importantes aux enquêteurs.